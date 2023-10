Com gol de Torres, Barcelona vence Porto e continua 100% na Liga dos Campeões

O Barcelona conquistou sua segunda vitória na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, contra o Porto. Pela segunda rodada da fase de grupos, os catalães defenderam a liderança do Grupo H com um triunfo por 1 a 0, no Estádio do Dragão. Ferran Torres marcou o único gol do jogo.

O Barça, agora com seis pontos, aumentou sua vantagem na liderança, que passou a ser de três. Seu próximo compromisso pela Liga dos Campeões será contra o Shakhtar Donetsk, no dia 25 de outubro, às 16h (de Brasília). Antes disso, no domingo, o Barcelona entra em campo pelo Campeonato Espanhol para enfrentar o Granada, às 16h.

O Porto sofreu sua primeira derrota nesta temporada da Liga dos Campeões, mas se manteve na vice-liderança do Grupo H, com três pontos. Pela competição continental, os portugueses enfrentarão o Royal Antwerp, da Bélgica, na próxima rodada, no dia 25, às 16h. No Campeonato Português, o Dragão receberá o Portimonense às 14h de domingo.