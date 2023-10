"Operação goleada": Santos brinca em rede social após vitória contra Vasco

As redes sociais do Santos não deixaram barato após o triunfo da equipe contra o Vasco, neste domingo, na Vila Belmiro. Após o duelo, o clube publicou uma foto com o placar da partida, e uma legenda com "operação goleada".

A brincadeira faz menção aos debates entre santistas e vascaínos na internet. Marcus Salum, dirigente do América-MG, falou que existe uma "operação salva Vasco" após a derrota da equipe mineira para o cruzmaltino, em tom de reclamação da arbitragem do duelo.

Três dias depois, o coordenador de futebol do Santos Alexandre Gallo visitou a CBF, para "estreitar a relação com a entidade máxima do futebol brasileiro". Isso gerou incômodo em alguns vascaínos, já que o Peixe enfrentaria o Gigante da Colina no final de semana. Assim, criou-se um movimento de "operação salva Santos" nas redes.