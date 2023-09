Muricy e Milton Cruz cumprem promessa após título do São Paulo na Copa do Brasil

"Somo o clube da fé, né, irmão?", brincou o coordenador.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Esta foi a segunda conquista de Muricy como coordenador do São Paulo, cargo que ocupa há quase três anos. Antes, ele havia vencido o Campeonato Paulista de 2021. Como treinador, ele ainda ergueu três troféus do Brasileirão (2006, 2007 e 2008).

Já Milton Cruz retornou à função de auxiliar do Tricolor no início de 2021. Ele havia sido demitido em 2016, após ficar 22 anos no clube.