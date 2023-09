Lucas diz estar "vivendo um sonho" após título da Copa do Brasil pelo São Paulo: "Nunca vivi isso"

Lucas Moura escreveu ainda mais o seu nome na história do São Paulo. Contratado em agosto, o atacante precisou de pouco tempo para se tornar peça-chave na equipe de Dorival Júnior. O camisa 7 foi decisivo no título da Copa do Brasil, conquistado neste domingo, após empate de 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi.

Após a partida, o jogador de 31 anos, que soma passagens por Paris Saint-Germain e Tottenham, destacou que nunca viveu algo parecido no futebol e exaltou o grupo tricolor.

"Eu estou vivendo um sonho por tudo que envolveu minha volta, pelo que a torcida fez. Estou vivendo um sonho. São Paulo está na minha pele, fui formado no clube. Feliz demais. Nunca vivi isso o que vivi aqui hoje, nenhum clube na Europa ou competição. Conquistar um título com a camisa do São Paulo é especial. Um grupo fantástico, com grandes pessoas. Eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso. Só gratidão", disse ao SporTV.