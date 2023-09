Santos vence Corinthians de virada no jogo de ida das quartas do Brasileiro sub-17

O Corinthians levou um susto logo de cara quando o Santos carimbou a trave, mas logo se recuperou e respondeu. Aos sete minutos, André Luiz aproveitou cruzamento de Pellegrin para fazer o primeiro do Timão. Após inaugurar o marcador, a equipe paulistana passou a dominar o confronto e chegou perto de ampliar antes do intervalo. Mas, quem aproveitou melhor as oportunidades foi o Santos, que chegou ao empate aos 46 com o artilheiro Rodrigo Cezar.

Na etapa final, o Santos iniciou melhor e indo para cima buscando a virada. Isso se concretizou aos 17 minutos, quando Samuel cabeceou firme e fez o segundo do Peixão no jogo. O Alvinegro Praiano, então, cresceu em campo e chegou perto de fazer o terceiro gol, mas pecou na mira e não aproveitou. O Timão até encontrou algumas boas bolas, mas não foi o suficiente para igualar o marcador mais uma vez.