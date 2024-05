Corinthians renasce no 2º tempo, bate lanterna e respira na Sul-Americana

O Corinthians foi praticamente inofensivo no primeiro tempo, mas melhorou na volta do intervalo e venceu o Nacional-PAR por 2 a 0, no Defensores del Chaco, pela quarta rodada da Sul-Americana.

Yuri Alberto foi decisivo, Carlos Miguel fechou o gol e Matheuzinho ampliou no apagar das luzes. O camisa 9 saiu do banco de reservas e voltou a marcar após ter ficado fora dos últimos jogos por problemas físicos, enquanto o paredão alvinegro teve mais uma atuação com brilho debaixo das traves.

O clube do Parque São Jorge subiu para a vice-liderança do Grupo F, agora com sete pontos. No outro jogo da rodada, o Racing-URU foi a oito e assumiu a ponta ao bater o Argentinos Juniors, que segue com seis e caiu para terceiro — apenas o primeiro avança direto às oitavas. Já o Nacional segue na lanterna da chave, com apenas um ponto.