Santos x Brusque: veja valores e como comprar ingressos para assistir ao jogo na Vila

"A tragédia no Sul impõe ações que possam minimizar o sofrimento de milhares de pessoas. O futebol tem o poder de estimular a solidariedade do povo brasileiro. Na partida contra o Guarani, o Santos já desenvolveu a iniciativa envolvendo a venda de ingressos virtuais e arrecadou mais de 115 mil reais, a meta agora é lotar a Vila para auxiliar na reconstrução do Estado", afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

O Alvinegro Praiano está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. O time cumpriu dois jogos de portões fechados até o momento.

Após o duelo contra o Brusque, os próximos três jogos como mandante (contra Botafogo-SP, Goiás e Chapecoense) irão contar com público parcial de 80%. A parte da arquibancada em que fica a torcida organizada, que totaliza 20% dos lugares, estará fechada.

Veja valores dos ingressos:

Arquibancada em geral: R$120,00 e R$60,00 (meia entrada)



Numerada (cadeiras cobertas José de Alencar e Don Pedro): R$160,00 e R$80,00 (meia entrada)