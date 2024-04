Athletico resolve no 1º tempo, vence Danubio e é líder na Sul-Americana

Os paranaenses fazem bom início de torneio e contam com o melhor saldo de gols. Já são 11 marcados e apenas 1 sofrido.

O Furacão volta a jogar no domingo (28) contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. Athletico e Danubio voltam a se enfrentar no dia 15 de maio em Curitiba.

Como foi o jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Athletico ditou o ritmo já no começo da partida. O Danubio encontrou dificuldades para passar pela marcação quando esteve com a posse de bola. Mesmo depois do gol, os visitantes tiveram mais domínio e continuaram jogando no campo do adversário.

As melhores chegadas do Danubio dependiam de erros dos paranaenses. Foi assim que surgiu a principal chance de empate no final da primeira etapa, mas os uruguaios não souberam aproveitar.

O Furacão arriscou menos no segundo tempo, diminuindo muito a pressão em comparação ao que fez nos 45 minutos iniciais. Em contrapartida, o Danubio parou na defesa mostrando pouca criatividade.