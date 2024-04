São Paulo corre contra o tempo para ter Zubeldía na Libertadores

O São Paulo corre contra o tempo para regularizar o argentino Luis Zubeldía a tempo dele dirigir a equipe do banco de reservas contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores.

O Tricolor depende de trâmites legais para poder inscrevê-lo no Boletim Informativo Diário (BID). A questão burocrática já era prevista e leva um tempo para ser regularizada.

Funcionários do Jurídico do São Paulo aguardaram a coletiva do treinador para recolher assinaturas necessárias. O processo vai para a Polícia Federal para validação de vistos e outros documentos.