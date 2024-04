Arsenal passeia e faz 5 no Chelsea com direito a 'lei do ex' e golaço

Petrovic duas vezes. O goleiro do Chelsea trabalhou duas vezes em um minuto. Primeiro, defendeu finalização rasteira de Havertz após nova retomada de posse do Arsenal no campo ofensivo. Na sequência, o arqueiro evitou gol contra de Disasi, que desviou chute de Trossard.

Passou perto. Boa trama pela direita entre Gallagher e Madueke, aos 28 minutos. O ponta cruzou para Cucurella, que teve seu chute bloqueado por White. Enzo Fernández finalizou no rebote. A bola foi à direita da trave de Raya.

Outro desarme no campo de ataque. O primeiro chute da etapa complementar foi do Arsenal. Aos 3 minutos, Rice desarmou Gallagher, tabelou com Odegaard e bateu cruzado. Petrovic defendeu com a mão direita, e a bola ainda bateu em seu pé esquerdo.

2x0, White aos 7' do 2ºT. Escanteio após grande defesa de Petrovic. O Arsenal cobrou curto. Saka e Odegaard trocaram passes, e Rice bateu de fora da área. A bola bateu em Gallagher antes de se apresentar a White, livre para ampliar.

3x0, Havertz aos 12' do 2ºT. A famosa 'lei do ex' foi aplicada novamente. Gabriel Magalhães ganhou de Madueke em disputa de bola — com possível falta — e tocou para Odegaard. O norueguês notou a linha alta de marcação do Chelsea e deu lançamento perfeito para Havertz. Cara a cara com Petrovic, o alemão não desperdiçou.

4x0, Havertz aos 20' do 2ºT. Mais um dele. Saka pedalou para cima de Cucurella e encontrou Havertz na área. O alemão aproveitou a marcação frouxa e bateu rasteiro no canto esquerdo de Petrovic. A bola tocou na trave antes de entrar.