Red Bull Bragantino x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileiro

O goleiro Cleiton é dúvida no Red Bull Bragantino. Ele foi substituído no intervalo do duelo com o Tricolor carioca e trata uma lesão na coluna.

O Cruz-Maltino quer o segundo triunfo na competição. O time do técnico Ramón Díaz venceu o Grêmio em São Januário, na primeira rodada.

Medel será desfalque na equipe da Colina. O jogador, que foi titular na estreia, foi liberado para viajar ao Chile por conta de questões pessoais.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul, Gustavinho e Laquintana; Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Galdames e Szforza; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz