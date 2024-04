Vasco x Grêmio terá bandeirão 3D em homenagem a Roberto Dinamite

Também serão distribuídos balões com o rosto do ídolo para os torcedores. O bandeirão da organizada "Rasta" com o desenho de Roberto será aberto na arquibancada.

O Vasco também estreará sua nova camisa 1, na cor preta, em homenagem ao ídolo. Ela possui traços que remetem ao uniforme do título brasileiro de 1974, do qual Dinamite foi destaque.

A frase "Valeu, Roberto" estará estampada na parte frontal da nova camisa vascaína, em referência ao modelo utilizado pelo Gigante da Colina no jogo que marcou a despedida do lendário camisa 10, diante do La Coruña (ESP), em 1993.

Parte das camisas dos titulares serão leiloadas. A ação será em parceria com a "Play For a Cause" e o valor arrecadado será todo destinado para a comunidade Barreira do Vasco.

A lanchonete "Bob's", parceira do clube, lançará o sanduíche "Bob's Dinamite". O hambúrguer artesanal será vendido com uma composição de 150 gramas de costela, queijo cheddar, bacon e molho barbecue.

O clube associativo distribuirá dez mil máscaras com o rosto de Roberto Dinamite. Para o presidente Pedrinho, a homenagem é uma forma de mostrar que todo vascaíno tem um pouco do ídolo: