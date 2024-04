Dono da 777, Josh entrega nova camisa do Vasco a filho de Roberto Dinamite

Sócio-fundador da 777 Partners, Josh Wander está no Rio de Janeiro e entregou a nova camisa do Vasco, em homenagem a Roberto Dinamite, para o filho do ídolo cruzmaltino, Rodrigo. A ação contou ainda com a presença do técnico Ramón Díaz e de seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz.

O que aconteceu

Josh Wander chegou ao Rio na sexta-feira (12) para uma série de reuniões com o Vasco. O norte-americano — que adquiriu a SAF vascaína — conheceu o escritório da empresa, no bairro da Barra da Tijuca (RJ), se reuniu com a comissão técnica, com a direção e verificou como andam os processos.

O executivo também se reuniu com o presidente do clube associativo, Pedrinho. A relação entre as partes está estremecida há meses e as tratavidas têm sido burocráticas.