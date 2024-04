Na contramão da nova regra: quem são os times com menos gringos na Série A

A ausência se justifica em oportunidades de mercado e na dificuldade natural de se levar promessas ou jogadores mais consolidados para mercados diferentes dos grandes centros do futebol.

"Se o atleta for estrangeiro e preencher os requisitos que buscamos no momento da contratação, ele poderá figurar no elenco do Juventude. Atualmente, porém, entendemos que o mercado nacional nos ofereceu, até o momento, soluções para o que buscamos. Lembrando que trabalhamos dentro de uma realidade que respeita sempre a responsabilidade financeira do clube, algo que torna o Juventude uma referência de clube organizado e que cumpre sempre com suas obrigações, algo fundamental no atual cenário do futebol brasileiro", completou Rondinelli.

Em relação à participação dos estrangeiros, no Cuiabá temos poucos em nosso elenco. Mas votamos a favor desse tema por ser algo importante de forma coletiva. Não é algo que eu sou contra, acho que o mercado precisa se abrir mesmo. Os jogadores brasileiros saem muito jovens para o exterior, o que faz com que a gente acabe perdendo muito talento. Os sul-americanos, que são os principais estrangeiros que estão no Brasil, podem vir e repor essas perdas.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá

Brasil é o paraíso

Antes mesmo do aumento no número de jogadores estrangeiros autorizados a atuar em cada partida, o Brasil já era considerado o paraíso para atletas de todo continente.