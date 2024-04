Palmeiras perde Allianz em três jogos do Brasileirão por shows; veja datas

Três jogos do Palmeiras no Brasileirão passaram do Allianz Parque para a Arena Barueri por conta de shows.

O que aconteceu

O Palmeiras não terá o Allianz disponível nos duelos contra o Internacional (2ª rodada), o Athletico-PR (6ª rodada) e Vasco (8ª rodada). Não haverá tempo hábil para desmontagem da estrutura dos palcos.