Corinthians briga pelo Brasileirão? 'Só no universo paralelo', diz Casão

O Corinthians tem como principal objetivo no Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana, não passar o sufoco da última temporada, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte. Para Casão, há pelo menos uma dezena de equipes melhores que o Timão no Brasileirão.

'Corinthians é um time em formação e com deficiência técnica': "Olha quantos times no papel, na teoria, são melhores que o Corinthians: Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, São Paulo, Inter, Grêmio, Fortaleza, Athletico-PR, já são nove. O Corinthians é um time em formação, modificou muito ano passado, tem uma treinador novo, mas está em formação com deficiência técnica, está tentando formar um time coletivo, um time brigador, que vai para o jogo e tem que ter uma entrega 100% para que o resultado do planejamento e da estratégia funcione. O Corinthians não tem mais jogadores que podem decidir a qualquer momento, ou que faz um montão de gols num campeonato, entrega um monte de gols, não é assim o Corinthians".

'É viver no universo paralelo achar que o Corinthians briga por título': "O Corinthians, inicialmente, claro que o cenário pode mudar dependendo dos resultados das seis, sete primeiras rodadas do Brasileiro, mas inicialmente o Corinthians tem que pensar em fazer o máximo de pontos possíveis para não ficar na situação do ano passado. Na minha visão, por enquanto, o objetivo é esse. Seria absurdo, completamente fora do cenário real, seria viver no universo paralelo você achar que o Corinthians vai brigar por título no Brasileiro. Quem falar isso, está por fora do cenário".