Dose dupla: Romero marca duas vezes e atinge duas marcas em goleada

Romero fez história na vitória do Corinthians sobre o Nacional-PAR, hoje (9), pela Sul-Americana. O camisa 11 marcou dois gols e se tornou o maior artilheiro da Neo Química e o gringo com mais gols na história pelo Timão.

O que aconteceu

Romero chegou a 32 gols na Neo Química Arena com os dois marcados na noite de hoje. Agora já são 15 tentos feitos no total — independente do estádio — em sua segunda passagem pelo Timão.

O atacante já foi o artilheiro máximo da Neo Química Arena. Ele ocupou o posto até 2021, quando foi ultrapassado por Jô. No ano passado, Róger Guedes tomou a liderança.