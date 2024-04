Hulk come marmita arremessada por torcedores do Cruzeiro durante final

Dois jogadores do Atlético-MG fizeram uma "refeição especial" durante a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, que aconteceu ontem (7), no Mineirão.

O que aconteceu

Torcedores do Cruzeiro atiraram porções no banco de reservas do Atlético-MG. A partida era de mando da Raposa, e foi disputada com torcida única. Os visitantes frustraram os cruzeirenses e saíram do Mineirão com o título.

Hulk e Isaac comeram as marmitas no gramado. Hulk acompanhou os momentos finais da decisão no banco de reservas após ser substituído aos 37 do segundo tempo — cinco minutos depois de fazer gol que colocou o Atlético-MG em vantagem. Já o jovem Isaac não entrou em campo.