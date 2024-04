Hulk relembra Ronaldinho após título do Atlético-MG: 'Quando tá valendo...'

Após a conquista do título mineiro de 2024, o atacante Hulk apareceu segurando uma foto de Ronaldinho com os dizeres: "quando tá valendo, tá valendo". A provocação faz referência às derrotas do Galo para o Cruzeiro dentro da Arena MRV, mas a vitória em cima do rival na final do Mineiro.

Hulk também fez o gesto do chororô ainda em campo na final do Mineiro, impulsionado por Guilherme Arana, que provocou falando em alagamentos na Pampulha após o duelo, e outros companheiros.