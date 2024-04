Cruyff vira mantra no CT e dá tom 'Laranja Mecânica' ao Nova Iguaçu

O ideal seria que todos soubessem jogar em todas as posições. Por isso precisam escutar as indicações que o treinador dá aos jogadores de outras posições. O ponta esquerda não pode ignorar a instrução que o técnico passa ao lateral direito

Classificação e jogos Carioca

Técnica não é fazer 100 embaixadinhas. Técnica é passar a bola com um toque, na velocidade correta e no pé certo do seu companheiro

No futebol há dois conceitos básicos: quando se passa a bola há que passá-la corretamente. Quando se recebe a bola, há que controlá-la corretamente pois se não controlar bem, não poderá voltar a passá-la bem

Quando na base um jogador se destaca muito, ainda que tenha 12 anos, há que subi-lo de categoria, fazê-lo jogar com os maiores para que desenvolva outras aptidões que a seja obrigado a esforçar-se e que se não se conforme com a sua superioridade natural

Futebol bonito é lema

O grande entusiasta de Johan Cruyff, no Nova Iguaçu, é seu presidente e fundador, Jânio Moraes. O dono do clube exige que suas equipes, desde as categorias de base, prezem pelo bom futebol.