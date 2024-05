Bia Haddad passa aperto, reage e vira diante de chinesa Wang Xinyu na estreia em Roma

Não foi uma apresentação de gala, longe disso, mas Bia Haddad mais uma vez mostrou forças para virar um jogo no circuito mundial. Depois de começar errando bastante e sair em desvantagem, a brasileira buscou a vitória diante da chinesa Wang Xinyu na estreia do WTA 1000 de Roma, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4 após 2h16.

A adversária da terceira rodada para a cabeça de chave 12 no torneio italiano será a americana Madison Keys, no sábado - caso a chuva não atrapalhe. Por causa das condições climáticas, Bia Haddad entrou em quadra com mais de quatro horas de atraso em relação à programação inicial.

Bia Haddad começou mal a partida. Quebrada logo no primeiro game, no qual ainda salvou dois breaks, ela jamais conseguiu reagir na parcial e acabou caindo por 6 a 4. Necessitando de reação, a brasileira largou no segundo set da mesma maneira, perdendo o serviço para Xinyu.

A diferença é que conseguiu devolver de imediato e não sentiu a pressão quando a chinesa voltou a abrir frente com 3 a 2 e serviço a seu favor. A brasileira balançou a cabeça positivamente a seu box ao receber palavras de incentivo e mudou o repertório. Com bolas curtas e boas passadas, emplacou quatro pontos para fechar o set e voltar à partida.

Empolgada, a 12ª favorita largou no set decisivo com 3 a 1. A reação e empate da chinesa não assustaram e nova quebra da brasileira para abrir 4 a 3 acabou se tornando decisiva para o placar final.

Com 5 a 4, Bia Haddad foi logo abrindo 40 a 0. Ansiosa para fechar no saque, parou na rede no primeiro match point. No segundo, apenas viu a devolução da chinesa para fora. A celebração foi tímida, apesar da grande festa da torcida verde e amarela presente em Roma, agraciada com toalhas da tenista.

Depois de arrumar suas coisas, Bia Haddad ainda fez questão de autografar as bolas gigantes de tênis dos torcedores. Muitas crianças estavam na arquibancada para incentivar a principal tenista do País a buscar importante e dura virada na estreia.

Outra cabeça de chave que somou belo resultado em Roma foi a americana Coco Gauff. Sem sustos, a número 3 do mundo bateu a polonesa Magdalena Frech com duplo 6/3. Já a japonesa Naomi Osaka avançou com placar ainda mais tranquilo. Fez 6/3 e 6/2 na ucraniana Marta Kostyuk, 19ª favorita.

MARCELO MELO SUPERA QUARTO FAVORITOS

O Brasil também fez bonito no torneio de duplas. Em jogo bastante duro, Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev derrotaram os cabeças de chave 4, o americano Austin Krajicek e o britânico Neal Skupski, no super tie-break, parciais de 7/6 (7/0), 6/7 (5/7) e 11/9, em jogo de duas etapas por causa da chuva.

"Acho que foi um belo jogo nosso hoje. Com certeza muito duro, jogando contra dois duplistas de alto nível já na primeira rodada aqui em Roma. Tivemos de parar por causa da chuva também, ganhando de 4 a 3 no tie-break, eles acabaram levando o segundo set. Tivemos vantagem no match tie-break, depois salvamos dois match points. Enfim, tem muito mais coisas positivas para tirar dessa estreia e vamos com tudo agora na próxima rodada", explicou Marcelo Melo.