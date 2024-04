Palmeiras mantém método de treino em pênaltis mesmo com aproveitamento ruim

'Uma hora vai ganhar nos pênaltis também'. Na era Abel Ferreira, o Palmeiras participou de oito disputas de pênaltis e só venceu uma: contra o Atlético-MG, nas quartas de final da Copa Libertadores de 2022. Internamente, o discurso alviverde é de que a equipe tem um bom goleiro (Weverton) e bons batedores.

Weverton tem números similares a Marcos, um dos maiores pegadores de pênaltis da história do Palmeiras. Weverton defendeu 10 cobranças de 57 (um aproveitamento de 17,5%). Marcos fez 17 defesas em 91 cobranças (18,6%).

Além disso, o camisa 21 alviverde só não defendeu pênaltis em duas disputas: Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, e na Supercopa do Brasil contra o São Paulo.

Palmeiras não quer depender das penalidades

O Alviverde quer decidir o jogo no tempo normal e vai aproveitar a força de sua torcida para isso. Nos jogos decisivos dos últimos dois títulos estaduais, o Palmeiras sagrou-se campeão após duas goleadas por 4 a 0 no Allianz Parque: contra o São Paulo e o Água Santa.

Em 2024, o Palmeiras só teve três jogos para disputar no Allianz Parque: Inter de Limeira (3-2), Santos (2-1) e Novorizontino (1-0, na semifinal). O aproveitamento do time jogando em casa no passado foi de 76,04% e a convocação de Abel aos torcedores valeu a pena — não há mais ingressos a venda.