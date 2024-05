Jornalista Antero Greco morre aos 69 anos

Formado em jornalismo pela ECA (Escola de Comunicações e Artes), Antero Greco começou na profissão em 1974. Teve passagens por Estado de S.Paulo, Diário Popular, Popular da Tarde, Folha de S.Paulo, SBT e Bandeirantes. Participou da cobertura de sete edições de Copa do Mundo.

Antero Greco esteve na ESPN desde o princípio do canal no Brasil, em 1994, quando ainda era chamado de TVA Esportes. Após sofrer com o tumor no cérebro, ficou um tempo afastado e depois passou a trabalhar de forma esporádica no canal, com participações de casa. Ele deixa a esposa Leila, 2 filhos e 2 netos.