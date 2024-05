ESPN lamenta morte de Antero Greco: 'TV brasileira perde um dos maiores'

O Grupo Disney, dono da ESPN, também lamentou a morte de "um dos jornalistas mais prestigiados da imprensa brasileira". Antero integrou o time do canal esportivo desde a chegada deste ao Brasil.

A Disney lamenta profundamente a perda de Antero Greco, um dos jornalistas mais prestigiados da imprensa brasileira e parte de ESPN desde que o canal começou a operar no Brasil. Com experiência na cobertura de diversas edições da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, Antero fez história na ESPN ao formar, com o Amigão Paulo Soares, uma das duplas mais icônicas da TV esportiva brasileira, na edição noturna do SportsCenter. A Disney se solidariza com toda a família e amigos do jornalista.