Celtics eliminam Cavaliers e vão à final da Conferência Leste da NBA pela 3ª vez seguida

Melhor time da temporada regular da NBA, o Boston Celtics é o primeiro time garantido nas finais de conferência. Na noite desta quinta-feira, o favorito confirmou o triunfo sobre o Cleveland Cavaliers por 4 a 1 na série melhor de sete jogos. Diante de sua torcida, os Celtics venceram por 113 a 98 e selaram o confronto em alto nível.

O resultado garantiu o time de Boston na final da Conferência Leste pela terceira temporada consecutiva. O adversário na decisão sairá do equilibrado duelo entre o New York Knicks e o Indiana Pacers - a equipe de Nova York lidera por 3 a 2 e pode confirmar a classificação na sexta-feira, fora de casa.

Nesta quinta, os Celtics voltaram a contar com o apoio de sua torcida, que tornou o time quase imbatível ao longo da temporada regular. No embalo do público presente no TD Garden, Jayson Tatum liderou a equipe da casa com um "double-double" de 25 pontos e 10 rebotes.

Desta vez, Tatum contou com a ajuda de Al Horford, que brilhou com seus 22 pontos, 15 rebotes e cinco assistências. Ele se juntou a LeBron James e à lenda Kareem Abdul-Jabbar como os únicos jogadores com 37 anos ou mais a registrar ao menos 20 pontos, 15 rebotes e cinco assistências em um jogo de playoff na história da NBA.

"Tivemos uma grande oportunidade de resolver este confronto em casa e eu sabia que seria necessário muito mais do que em um jogo comum", comentou Horford, que celebrou seus números. "É especial. É algo difícil de fazer. ... Este é mais um passo positivo para onde queremos chegar."

Pelos Cavaliers, que sentiram falta do desfalque Donovan Mitchell, o destaque foi Evan Mobley, cestinha da partida, com 33 pontos. O reserva Marcus Morris Sr. contribuiu com 25. "Fiquei orgulhoso do esforço deles", disse o técnico dos Cavaliers, J.B. Bickerstaff. "Este foi um ano difícil para nós, por vários motivos diferentes. Eles nunca encontraram desculpas. Tudo o que fizeram foi encontrar maneiras de competir."

No outro jogo da noite, o Dallas Mavericks superou o Oklahoma City Thunder por 104 a 92. Os Mavericks reassumiram a liderança da série, por 3 a 2, sob o comando de Luka Doncic, responsável por um "triple-double" de 31 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Do outro lado, Shai Gilgeous-Alexander anotou 30 pontos.

O sexto jogo da série está marcado para a noite de sábado, na casa dos Mavericks, que terão a oportunidade de selar a vitória no confronto e confirmar a vaga na final da Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 113 x 98 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 92 x 104 Dallas Mavericks

Acompanhe o jogo desta quinta-feira:

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets