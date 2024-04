Grêmio x Juventude: onde assistir e horário da final do Campeonato Gaúcho

Grêmio e Juventude se enfrentam hoje (6), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho.

A partida terá transmissão na TV aberta pela RBS TV (afiliada da Globo no RS), na TV fechada pelo Sportv e no pay-per-view pelo Premiere. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

Após empate por 0 a 0 no jogo de ida, em Caxias do Sul, quem vencer leva a taça. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.