Muricy projeta melhora de James no São Paulo: 'Vai jogar mais tempo'

Coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho projetou que o rendimento de James Rodríguez vai melhorar ao receber mais oportunidades dentro de campo.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast CasãoPodTudo, de Walter Casagrande, Muricy abriu o jogo sobre o momento do colombiano. No início do ano, James chegou a pedir para sair do São Paulo.

Muricy Ramalho afirmou que o jogador terá mais oportunidades nas próximas partidas. A expectativa é que James Rodríguez seja titular na estreia do Tricolor na Libertadores.