São Paulo deve ter James, mas ausência de Calleri impede força máxima

Ele vinha seguindo preparação individualizada e sendo preparado para a Libertadores. Ele deve atuar centralizado como armador de jogadas do time.

Calleri, por outro lado, segue fora com cisto na perna direita. O São Paulo chegou a ficar otimista pela recuperação do jogador para as quartas de final do Paulistão, mas a recuperação acabou sendo mais demorada.

Há expectativa por ver James, Lucas e Calleri juntos no ataque, mas a formação ainda não poderá ser utilizada nesta partida. Luciano é outro que completaria um quarteto, mas a tendência atual é que os quatro não atuem juntos desde o início na formação de Carpini.

