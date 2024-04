Carille faz testes, mas deve usar amuleto do Santos no sacrifício em final

O técnico Fábio Carille tem dúvidas para o ataque na final contra o Palmeiras no Allianz Parque, domingo, às 18h, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Furch está se recuperando de uma inflamação no tendão e no adutor esquerdo, mas deve ser utilizado, ainda que no sacrifício. O atacante sentiu um desconforto no primeiro jogo da decisão.

O atacante está se tratando em dois períodos e corre para ficar à disposição. Furch é considerado um "amuleto" no Santos por ter feito gols importantes em jogos decisivos. Nessa temporada são três: dois contra a Inter de Limeira e um contra a Ponte Preta.