Libertadores: Palmeiras pode ter mais vitórias que Corinthians tem de jogos

O elenco e a comissão técnica do Palmeiras reconhecem que a conquista da Copa Libertadores tem um sabor especial. No entanto, o clube prioriza a conquista do Campeonato Paulista e poupará algumas peças na estreia contra o San Lorenzo.

Nomes como Endrick, Raphael Veiga e Murilo sequer viajaram à Argentina. Abel avaliou a situação de cada jogador, e os mais desgastados ficarão se recuperando para estarem 100% para o segundo jogo da decisão contra o Santos, no domingo (7).

A mesma situação aconteceu no ano passado, e Abel não pensou duas vezes para poupar. A equipe do Palmeiras que estreou na Libertadores de 2023 com derrota para o Bolívar tinha: Marcelo Lomba; Mayke, Naves, Luan e Vanderlan; Jailson, Fabinho e Artur; Gustavo Garcia, Breno Lopes e Flaco López.

Na era Abel Ferreira são 18 jogos de fase de grupos desde 2021, com 16 vitórias e 2 derrotas. Ambos placares adversos foram com times alternativos.

