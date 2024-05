CBF define data de jogos do Corinthians e do São Paulo no Brasileiro e na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol mexeu no calendário e mudou jogos de dois clubes paulistas nesta quinta-feira. Tanto Corinthians quanto São Paulo tiveram alterações em seus compromissos pela Copa do Brasil.

O time do Morumbi também sofreu mudança em relação ao compromisso diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o rival alvinegro teve confirmada a data do duelo com o Botafogo.

De acordo com a divulgação da entidade, Corinthians e Botafogo vão se enfrentar no dia 19 de maio, às 16h. A partida é válida pela sétima rodada do Nacional e vai acontecer no estádio corintiano.

Com a confirmação, a CBF mudou o dia do jogo da equipe de Itaquera com o América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil. Previamente agendado para o dia 21 (terça), o confronto passou para o dia 22 de maio (quarta-feira), às 20h, na Neo Química Arena.

Já o São Paulo teve o confronto com o Cruzeiro confirmado para esta segunda-feira (20), no estádio do MorumBis, às 20h. A partida diante do Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, mudou de data. Antes marcada para quarta-feira (22), às 21h, o compromisso foi transferido para o dia seguinte (dia 23), às 21h30.