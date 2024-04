Empresa cobra R$ 7,5 milhões da CBF por comissão em contrato da Série A

Nesses três anos, o patrocínio variou entre R$ 12 milhões e R$ 14 milhões, segundo ele informou à Justiça.

Mas como a CBF, já na gestão Ednaldo Rodrigues, apertou a negociação para 2023, exigiu os R$ 50 milhões para a propriedade.

A empresa intermediadora chegou a fazer parte dos contratos dos anos anteriores, na condição de interveniente. Mas para 2023, isso mudou. Não houve citação no contrato a respeito da intermediação.

Na ponta da CBF, o UOL apurou o desejo do presidente Ednaldo Rodrigues de excluir intermediários nas negociações de patrocinadores. Não só do Brasileirão.

Por princípio, a entidade via que poderia reter mais receitas se deixasse de lado os intermediadores e negociasse diretamente com as empresas.

A SG mandou notificações extrajudiciais à CBF, mas não conseguiu resposta. Aí, foi procurar a Justiça.