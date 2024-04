'Se aventurar pelo Neymar hoje é um risco muito grande', diz Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira comentou no Posse de Bola a declaração de Neymar aos jogadores do Santos de que ele pretende voltar ao clube em 2025. O colunista do UOL analisou que apostar no craque hoje seria um risco muito grande para o Peixe e afirmou que Neymar deve permanecer no Al-Hilal, onde tem conforto e muitos milhões a receber.

'Neymar não faz uma grande atuação há muito tempo': "Antes de qualquer coisa, o Neymar tem que jogar. Ele não faz uma grande atuação há muito tempo. A última grande atuação do Neymar foi durante a pandemia, naquela bolha da Champions League, vitória do PSG sobre a Atalanta, ele foi o personagem daquela vitória que ajudou o PSG a chegar à final. Estamos falando de 2020, tem quase quatro anos. Eu me refiro a grandes atuações. Ele já era coadjuvante do Mbappé antes da chegada do Messi, quando o Messi chegou no PSG ele passou a ser o terceiro da fila".

'Hoje o Neymar é mais um personagem midiático que futebolístico': "Agora, não está jogando pelo Al Hilal do Jorge Jesus, que tem 30 vitórias consecutivas. É difícil até imaginar que ele vá chegar jogando, porque o português não costuma dar colher de chão ou permitir carteirada. Então, talvez ele chegue, pegue um banquinho e tal, tenha que esperar uma oportunidade para entrar em forma e se encaixar no time. Não que falte talento, falta é jogar. O que é o Neymar hoje? Ninguém sabe exatamente. Lembrando que ele jogou pela seleção quando houve uma recomendação para que não jogasse e acabou se machucando, sofrendo outra lesão muito grave que o mantém afastado dos gramados. Ele só é visto hoje assim, na arquibancada, no cruzeiro, jogando mesmo a gente não vê há muito tempo, acaba sendo mais um personagem midiático do que futebolístico".