Olympique x PSG: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Francês

O Olympique sonha com classificação para competições europeias. Com 39 pontos, a equipe de Marselha está fora até da Conference no momento.

A partida pode marcar o retorno de Marquinhos aos gramados. Cortado da seleção brasileira devido a problema no tendão de Aquiles, o zagueiro voltou a treinar nesta semana.

Barcola é o principal desfalque do PSG para hoje. Kimpembe, Skriniar e Sergio Rico também não jogam, fora por longo prazo. No lado do Olympique, a lista de ausências chega a mais de uma dezena de nomes, sendo o principal deles o lateral Jonathan Clauss, da seleção francesa.

O PSG visa ampliar o domínio sobre o rival no clássico maior clássico da França. Desde que o clube da capital francesa passou a receber investimentos do Qatar, em 2011, seu aproveitamento no confronto direto é de 81,1% — 23 triunfos, quatro empates e apenas três derrotas. O duelo mais recente acabou em 4 a 0 para os parisienses.

Olympique x PSG

Competição: 27ª rodada do Campeonato Francês

Data: 31 de março de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Vélodrome, Marselha, França

Transmissão: ESPN 4 (TV fechada) e Star+ (streaming)