Palmeiras lança campanha contra ódio e fará ação na semi do Paulistão

O clube também estenderá faixas nas arquibancadas e um bandeirão no meio do campo. A partida marca o retorno do clube ao Allianz Parque após reforma no gramado.

Esperamos que a nossa campanha ajude a conscientizar a sociedade sobre o momento extremamente perigoso que estamos vivendo dentro e fora de campo. Não podemos aceitar que o futebol se transforme em um ambiente de preconceito e violência, com casos cada vez mais frequentes de discriminação e ódio. Somente conseguiremos virar este jogo se combatermos a impunidade, que é a semente do próximo crime. Leila Pereira, presidente do Palmeiras