Dorival usou vídeos do Flamengo, SPFC e Tite como lição de casa a jogadores

Alguns dos atletas enviaram os vídeos para seus analistas pessoais, para direcionar o trabalho que já fazem, adaptando às demandas da comissão técnica.

O documento tinha a descrição em vídeo do modelo de jogo e o que se esperava nas fases defensiva e ofensiva.

Os vídeos foram curtos e de fácil entendimento: três ou quatro exemplos para cada movimentação tática sugerida.

Dorival evita o "tatiquês" e prefere não rotular seu trabalho com um esquema tático preferido.

São vídeos que detalham o desenho inicial. Falam muito em números, nós preferimos comportamentos. O comportamento que desejo do atacante na marcação alta, média e baixa. Comportamento da última linha de zaga, pé na linha do meio-campo ou mais atrás. São as funções que podem acelerar o processo. Quando chegam, chegam com uma ideia

Dorival