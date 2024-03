Footstats: Rodrygo é o melhor, e João Gomes vai mal em Brasil e Espanha

O atacante Rodrygo foi o destaque do Brasil no empate com a Espanha, na noite de hoje (26), no Santiago Bernabéu, de acordo com a plataforma especializada Footstats. Ele recebeu nota 7,4. João Gomes, por outro lado, recebeu a pior: 4,5.

Já a maior nota da partida ficou com o volante Rodri, autor de dois gols cobrando pênaltis, com 8,5.

Notas do Brasil