Dorival vê valentia do Brasil contra Espanha, mas diz que faltou energia

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, valorizou a valentia do Brasil no amistoso contra a Espanha, que terminou em 3 a 3. O enredo do jogo teve a seleção saindo atrás por 2 a 0, recuperando, levando mais um gol e se salvando após um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. No meio disso tudo, o treinador reconheceu que faltou energia ao time para jogar melhor — até por ter enfrentado a Inglaterra no sábado.

"Uma seleção que já tem um conjunto muito bem definido. Treinador já conhece os movimentos. Saímos do Brasil há 10 dias e poucos acreditariam no que aconteceu. Jogamos ótimo jogo na primeira partida. Hoje nos faltou vitalidade, talvez de energia que gastamos no jogo anterior. Mesmo assim, equipe mostrou valentia e foi atrás do resultado", disse Dorival.

Problemas para marcar. "Espanha joga com posse. Demoramos a encontrar um posicionamento para anular a saída deles e a movimentação dos três homens de meio, que abasteciam os de fora, dois garotos muitos bons com características sul-americanas e que fizeram a diferença no jogo de hoje. Saímos com saldo positivo. Se fosse a primeira partida, teria outro nível porque nosso desgaste foi alto. Ficamos na dúvida entre repetir uma equipe que precisa de conjunto ou oxigenar".