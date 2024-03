Brasileiro feminino: Corinthians bate Fla e segue 100% na liderança isolada

As 'Brabas' também aumentaram a vantagem no retrospecto entre as equipes. Ao todo, as paulistas venceram 12 vezes, além de um empate e duas vitórias cariocas.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

Agora, o Corinthians entra em campo na sexta-feira (29) para enfrentar o Internacional. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Já o Flamengo visita o Atlético-MG no mesmo dia, às 18h.

Como foi o jogo

Pressão das 'Brabas'! Mesmo fora de casa, o Corinthians partiu para o ataque e criou boas chances. Duda Sampaio, Belinha e Victória Albuquerque tiveram a oportunidade de abrir o placar, mas pecaram na pontaria. Nos contra-ataques, o Flamengo assustou com Cristiane e Duda Francelino. Kemelli defendeu as finalizações.

Vacilo custou caro! Melhor no jogo, o Timão errou no setor defensivo e levou o gol. Aos 21 minutos, Belinha recuou mal para Kemelli, que tentou afastar e chutou em cima de Darlene. No rebote, a atacante só empurrou para o fundo das redes.

Resposta do Timão! Ainda no primeiro tempo, o Corinthians buscou o empate através da bola aérea. Aos 39 minutos, Tarciane aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou. A bola bateu no travessão e sobrou limpa para Mariza empatar antes do intervalo.