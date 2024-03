Santos deve tirar foto de camarote, mas vai manter Robinho em Memorial

O Santos deve remover as imagens e fotos do ex-atacante Robinho, preso ontem, na Baixada Santista, de alguns locais do clube, mas não mexerá no Memorial de Conquistas.

O que aconteceu

A diretoria do Santos deve manter os objetos de conquista relacionados a Robinho, condenado e preso por violência sexual coletiva, no Memorial de Conquistas, na Vila Belmiro. A ideia é conservar o espaço como está.

Em contrapartida, a direção do Santos avalia a remoção das imagens e fotos de Robinho em outras partes do estádio, como no camarote da presidência. Em locais pontuais das dependências, as imagens espalhadas de Robinho também devem ser retiradas.