Efeito dominó: como as críticas de Leila fizeram CBF falar sobre estupro

A sexta-feira, véspera do duelo entre Brasil e Inglaterra, em Wembley, foi marcada por declarações sobre um assunto pouco comum no ambiente da CBF: as condenações por estupro de Robinho e Daniel Alves, ex-jogadores da seleção brasileira. A mudança de abordagem aconteceu um dia depois que Leila Pereira, chefe de delegação da entidade, deu declarações fortes sobre o assunto ao UOL.

O que aconteceu

O capitão da seleção brasileira, Danilo, e o treinador Dorival Júnior foram perguntados sobre o tema em entrevista coletiva. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também falou, com exclusividade ao UOL, sobre o assunto. Até então, apenas a presidente palmeirense havia se manifestado.

Danilo foi o primeiro a se manifestar e disse que é preciso que haja conscientização desde as categorias inferiores do futebol. O lateral pediu que a CBF se engaje no processo e passe a tratar do tema desde as categorias de base.