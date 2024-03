Dorival mistura jogadores e separa até Vini e Rodrygo antes de definir time

O técnico Dorival Júnior deu chance aos 26 convocados antes de definir a escalação do Brasil para enfrentar a Inglaterra, sábado, em Wembley.

O que aconteceu

Dorival misturou todos os jogadores durante o treino de hoje, no CT do Arsenal. A ideia foi visualizar o comportamento de cada um e ter uma visão geral do grupo.

A comissão técnica separou até Vinicius Júnior e Rodrygo, dois dos titulares absolutos. Os atletas ainda não sabem quem serão os escolhidos.