Ex-Corinthians concilia três empregos após parar por doping: 'Até hoje dói'

O então lateral sofreu uma lesão no tornozelo nos primeiros jogos no novo time. Para acelerar a recuperar e não perder todo o campeonato, aceitou tomar uma injeção de Diprospan para combater a dor, mas foi flagrado no exame antidoping e tomou o gancho de dois anos. Ele afirmou que o medicamento foi uma sugestão de um massagista e que não teve nenhum apoio do clube no julgamento.

Eu sofri bastante com o final da carreira, principalmente da forma como foi, que lidei com situação de doping. Até voltar, as portas meio que se fecharam, e infelizmente a carreira acabou. Esse recomeço foi muito difícil porque a gente acaba ficando sem rumo, principalmente da forma como foi. O jogador de futebol, no final de sua carreira profissional, ele normalmente já vai se preparando para um pós-carreira. No meu caso, fui pego de surpresa e de imediato. Eu não tinha nada programado, não tinha ideia do que seria feito.

Recomeço

Suspenso, o ex-Corinthians se virou para não ficar parado. Ele tirou certificado de monitor no sindicato dos atletas e começou a dar aulas de futebol, além de ter entrado no emprego na importadora e na faculdade de Educação Física. Uma coincidência do destino o levou até uma unidade da Ronaldo Academy, franquia de seu ex-companheiro de time, para dar aulas. Depois disso, abriu sua própria escolinha e engrenou.

Naquela época, Bruno encontrou amparo na família, principalmente na esposa Mayara, que o ajudou a encontrar o rumo. Ele enfrentou dificuldades financeiras, mas se reestabeleceu.

O ex-jogador tocava os trabalhos enquanto nutria a esperança de ainda voltar a jogar. Passada a suspensão, Bruno esperou cerca de um ano para retornar ao futebol, mas não recebeu uma oportunidade que o agradasse. O emprego CLT pesou mais na balança do que se arriscar em uma nova empreitada nos gramados. Ele tomou a decisão consciente, mas a dor do fim precoce da carreira está lá até hoje.