'A 9 é minha': Richarlison explica e defende fala polêmica na seleção

Agora, porém, o Pombo não pede mais a camisa 9.

Falei isso pois sei do meu potencial. Sei o que é vestir a camisa da seleção. Nunca deixei de sonhar. Foi um período de dificuldade, mas não me deixei abalar. Sabia do meu momento no clube e na seleção. Trabalhei sempre calado recebendo as críticas. Deu tudo certo na cirurgia, voltei até antes do esperado. Trabalhei firme e colhi os frutos. Sou um cara trabalhador. Dou minha vida pela camisa, sei o que é vestir a camisa da seleção, o peso que carrego. Na minha última coletiva você perguntou da camisa 9. Muitas pessoas viram arrogância em mim, mas não fui na maldade. Sabia que eu era um dos artilheiros do ciclo, eu e Neymar. Não vivia grande momento, minha fala pode ter sido pesada pelo momento. Pesou para mim, as pessoas acharam um pouco arrogante também. Faz parte do futebol. Hoje estou de volta, espero fazer o melhor possível. Muito bom estar no começo de ciclo com o Dorival. Espero ajudar ele e toda a seleção. Não me arrependo de nada. Quando fui para as Olimpíadas, pedi a 10, dei conta do recado e ninguém falou nada. Joguei com a 21, 7, jogo com qualquer uma. Não me interessa a camisa, o que importa é honrar a seleção sempre

Veja a entrevista completa de Richarlison

Parte física

"Passei por uns meses de dificuldade, com dores no púbis. O pessoal aqui da seleção viu que eu mal conseguia chutar. Fiz a operação, os dois lados do púbis, e me sinto 100%. Voltei voando na Premier League. Meses atrás falei para o João Castelo Branco que voltaria para a seleção. Trabalhei muito, hoje estou feliz por dar a volta por cima".

O impacto da Premier League na seleção