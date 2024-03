Raphinha tem novas ofertas para trocar Barça por Arábia Saudita, diz jornal

O atacante Raphinha, do Barcelona, está na mira do futebol saudita. De acordo com o jornal espanhol "Sport", a equipe catalã recebeu nesta semana uma oferta de um clube do país onde jogam Neymar e Cristiano Ronaldo.

O que aconteceu

Raphinha recusou propostas da Arábia Saudita para sair em janeiro. O atacante brasileiro já foi procurado anteriormente pelo futebol saudita, na janela de transferências do verão europeu, mas optou por continuar na Espanha.

O jogador ainda prefere continuar no Barcelona. De acordo com o jornal espanhol, a preferência de Raphinha ainda é ficar no futebol europeu, mas os árabes devem subir a oferta feita em janeiro.