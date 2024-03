Fabrício Bruno agradece convocação e exalta 'sofrimento' do Flamengo

O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, aproveitou a classificação para a final do Campeonato Carioca diante do Fluminense, no Maracanã, para agradecer sua convocação para a Seleção Brasileira.

O que aconteceu

O defensor, convocado pela primeira vez pelo técnico Dorival Júnior, revelou que impôs algumas "condições" pessoais antes ser convocado, entre elas, a que deveria estar bem no Flamengo se quisesse pensar em defender a amarelinha.