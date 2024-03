Oscar vai voltar ao Brasil? Clubes preparam disputa pelo meia

O Colorado aposta na relação afetiva com o atleta, que defendeu o clube entre 2010 e 2011, antes de partir para o Chelsea, da Inglaterra.

Flamengo já esteve perto, outros interessados

O Flamengo já esteve perto de acordo com Oscar, mas acabou esbarrando no time chinês.

Em 2022, o clube carioca ensaiou um acordo com o jogador após uma longa negociação e até já planejava o anúncio. Entretanto, acabou mudando os termos do contrato pouco antes de fechar e esbarrou no Shanghai Port, que se negou a liberar o atleta por empréstimo. O 'namoro' com o clube carioca tinha começado em 2021.

Neste momento, a chegada de De La Cruz pode dificultar um novo interesse, mas reatar a aproximação não é algo que possa ser totalmente descartado. Oscar agrada à diretoria, que nunca escondeu o desejo de contar com o jogador.

Além do Inter e do Fla, clubes como Corinthians e São Paulo já foram especulados como possíveis interessados no jogador.