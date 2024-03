Goleiro do Criciúma desloca dedo após pegar pênalti na Copa do Brasil; veja

Gustavo seguiu no gol, mas não defendeu mais nenhuma cobrança. Antes do chute de Gustavão, ele já havia parado Gustavo Lila. O Criciúma terminou o duelo como vencedor por 3 a 1 nas penalidades após o placar de 1 a 1 com bola rolando.

O meu dedo prendeu na grama e saiu do lugar, mas é normal, já estamos acostumados com isso. Faz parte da vida de goleiro sempre ter uma luxação ou um osso que sai do lugar. A gente coloca no lugar de novo. Vida que segue. Gustavo, ao sportv