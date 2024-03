Botafogo leva sufoco, se segura com um a menos e avança na Libertadores

No segundo tempo, o gol do Botafogo saiu quando o time estava apenas se defendendo, já que perdeu Damián Suárez por expulsão com apenas cinco minutos. Com um a menos, o time se fechou e mal saía em contra-ataque. Até que Lucas Cunha errou, Hugo aproveitou e cruzou para o maior artilheiro da história do clube na Libertadores marcar, inflamando a torcida visitante. O gol de empate no fim aumentou o drama, mas, na base da garra, o Alvinegro segurou o resultado e garantiu vaga na fase de grupos.

Gols e lances

Helinho bagunça Marçal - O ensaboado Helinho deu uma bela bagunçada em Marçal aos 26 minutos do primeiro tempo, em uma jogada pelo lado direito, já dentro da área. Na conclusão, chutou forte, rasteiro, mas Gatito fez boa defesa.

Na trave, mas não valeu - Pouco tempo depois, Helinho cruzou, Juninho Capixaba desviou de cabeça, e a bola bateu na trave. A arbitragem, porém, marcou impedimento.

Expulsão no Botafogo - O lateral direito Damián Suárez foi expulso com apenas cinco minutos do segundo tempo. O goleiro Cleiton repôs rápido e acionou Juninho Capixaba na velocidade, que foi segurado e derrubado para não sair cara a cara com Gatito. O árbitro Wilmar Roldán demorou para apitar, mas acabou expulsando o jogador.

Gol do Botafogo! - Após sofrer muita pressão com um a menos, o Botafogo emplacou um contra-ataque, Hugo roubou a bola na linha de fundo e deu um passe açucarado para o iluminado Júnior Santos empurrar para o fundo da rede aos 30.