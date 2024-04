???????Ramón Díaz se despede e lamenta demissão pelo Twitter; Vasco rebate

"Lamento o que passou. Tenho de agradecer pelo carinho que me foi dado aqui no Brasil, foi enorme. Agradecer a todos os vascaínos. Como disse Emiliano (filho e auxiliar de Ramón), não esperávamos ser demitidos pelo Twitter. Merecíamos outra coisa, mas entendemos também que futebol se faz com resultados. Falamos com os jogadores que é um caminho longo a percorrer, com recomeço. Mas só tenho a agradecer porque me deram um carinho enorme. Tenho de agradecer a todos, aos jogadores, ao clube, à torcida. E, certamente, em algum momento nos encontraremos. Nós vamos nos encontrar por aí, tendo que jogar Libertadores, alguma coisa. Só tenho de agradecer ao carinho que me deram no Brasil", declarou Ramón. O técnico não abriu para a possibilidade de perguntas.

O Vasco, novamente pelo Twitter, divulgou uma nota de esclarecimento em que aponta que Ramón Díaz pediu demissão no vestiário, logo após a derrota para o Criciúma.

"Imediatamente ao final da partida contra o Criciúma, nos vestiários, Ramón Díaz e Emiliano Díaz pediram demissão ao Gerente de Futebol do Vasco da Gama, Clauber Rocha. A comissão pediu que a decisão, irrevogável, fosse comunicada imediatamente à diretoria. Logo após, Ramón e Emiliano comunicaram ao elenco e demais staff sua decisão, ainda no vestiário, esclarecendo que não faziam mais parte do grupo. Em sequência, a assessoria do clube, presente, noticiou oficialmente o pedido. Ramón e Emiliano se despediram e pediram para se despedir também dos jornalistas", postou o Vasco.

Com a saída de Ramón Díaz, Rafael Paiva, técnico do sub-20, assume o time interinamente.